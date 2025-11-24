SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dragon life
Mr Aleksandar Aleksandrov

Dragon life

Mr Aleksandar Aleksandrov
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 59%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
22 (88.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (12.00%)
En iyi işlem:
20.19 GBP
En kötü işlem:
-36.66 GBP
Brüt kâr:
149.39 GBP (13 918 pips)
Brüt zarar:
-61.56 GBP (5 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (138.56 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
138.56 GBP (20)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
4.12%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
22 (88.00%)
Satış işlemleri:
3 (12.00%)
Kâr faktörü:
2.43
Beklenen getiri:
3.51 GBP
Ortalama kâr:
6.79 GBP
Ortalama zarar:
-20.52 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-61.16 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-61.16 GBP (3)
Aylık büyüme:
58.55%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
61.36 GBP (21.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.19% (61.16 GBP)
Varlığa göre:
0.07% (0.16 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 23
AUDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 100
AUDCAD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.2K
AUDCAD 207
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.19 GBP
En kötü işlem: -37 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +138.56 GBP
Maksimum ardışık zarar: -61.16 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsMU-Live
0.64 × 14
FXGT-Live
13.33 × 3
İnceleme yok
2025.11.25 15:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 05:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.22 22:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 22:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
