İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
22 (88.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (12.00%)
En iyi işlem:
20.19 GBP
En kötü işlem:
-36.66 GBP
Brüt kâr:
149.39 GBP (13 918 pips)
Brüt zarar:
-61.56 GBP (5 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (138.56 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
138.56 GBP (20)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
4.12%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
22 (88.00%)
Satış işlemleri:
3 (12.00%)
Kâr faktörü:
2.43
Beklenen getiri:
3.51 GBP
Ortalama kâr:
6.79 GBP
Ortalama zarar:
-20.52 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-61.16 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-61.16 GBP (3)
Aylık büyüme:
58.55%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
61.36 GBP (21.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.19% (61.16 GBP)
Varlığa göre:
0.07% (0.16 GBP)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.19 GBP
En kötü işlem: -37 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +138.56 GBP
Maksimum ardışık zarar: -61.16 GBP
