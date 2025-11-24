- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
22 (88.00%)
Loss Trade:
3 (12.00%)
Best Trade:
20.19 GBP
Worst Trade:
-36.66 GBP
Profitto lordo:
149.39 GBP (13 918 pips)
Perdita lorda:
-61.56 GBP (5 496 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (138.56 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
138.56 GBP (20)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
4.12%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
22 (88.00%)
Short Trade:
3 (12.00%)
Fattore di profitto:
2.43
Profitto previsto:
3.51 GBP
Profitto medio:
6.79 GBP
Perdita media:
-20.52 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-61.16 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-61.16 GBP (3)
Crescita mensile:
58.55%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
61.36 GBP (21.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.19% (61.16 GBP)
Per equità:
0.07% (0.16 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|100
|AUDCAD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.2K
|AUDCAD
|207
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.19 GBP
Worst Trade: -37 GBP
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +138.56 GBP
Massima perdita consecutiva: -61.16 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsMU-Live
|0.64 × 14
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
Non ci sono recensioni