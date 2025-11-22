- Büyüme
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
27 (71.05%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (28.95%)
En iyi işlem:
23.59 EUR
En kötü işlem:
-27.20 EUR
Brüt kâr:
198.67 EUR (5 631 pips)
Brüt zarar:
-111.76 EUR (2 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (68.76 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
68.76 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
2.88
Alış işlemleri:
12 (31.58%)
Satış işlemleri:
26 (68.42%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
2.29 EUR
Ortalama kâr:
7.36 EUR
Ortalama zarar:
-10.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.02 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-29.42 EUR (2)
Aylık büyüme:
8.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.24 EUR
Maksimum:
30.17 EUR (2.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|36
|EURUSD-ECN
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-ECN
|116
|EURUSD-ECN
|-17
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-ECN
|3.1K
|EURUSD-ECN
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.59 EUR
En kötü işlem: -27 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +68.76 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.02 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
