Walter Joseph Dillard

KG2025

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
27 (71.05%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (28.95%)
En iyi işlem:
23.59 EUR
En kötü işlem:
-27.20 EUR
Brüt kâr:
198.67 EUR (5 631 pips)
Brüt zarar:
-111.76 EUR (2 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (68.76 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
68.76 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
2.88
Alış işlemleri:
12 (31.58%)
Satış işlemleri:
26 (68.42%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
2.29 EUR
Ortalama kâr:
7.36 EUR
Ortalama zarar:
-10.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.02 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-29.42 EUR (2)
Aylık büyüme:
8.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.24 EUR
Maksimum:
30.17 EUR (2.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-ECN 36
EURUSD-ECN 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-ECN 116
EURUSD-ECN -17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-ECN 3.1K
EURUSD-ECN 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.59 EUR
En kötü işlem: -27 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +68.76 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.02 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.22 20:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
