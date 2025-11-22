- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
27 (71.05%)
Loss Trade:
11 (28.95%)
Best Trade:
23.59 EUR
Worst Trade:
-27.20 EUR
Profitto lordo:
198.67 EUR (5 631 pips)
Perdita lorda:
-111.76 EUR (2 496 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (68.76 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
68.76 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
12 (31.58%)
Short Trade:
26 (68.42%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
2.29 EUR
Profitto medio:
7.36 EUR
Perdita media:
-10.16 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-29.02 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-29.42 EUR (2)
Crescita mensile:
8.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.24 EUR
Massimale:
30.17 EUR (2.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|36
|EURUSD-ECN
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-ECN
|116
|EURUSD-ECN
|-17
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-ECN
|3.1K
|EURUSD-ECN
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.59 EUR
Worst Trade: -27 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +68.76 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.02 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni