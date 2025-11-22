SegnaliSezioni
Walter Joseph Dillard

KG2025

Walter Joseph Dillard
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
27 (71.05%)
Loss Trade:
11 (28.95%)
Best Trade:
23.59 EUR
Worst Trade:
-27.20 EUR
Profitto lordo:
198.67 EUR (5 631 pips)
Perdita lorda:
-111.76 EUR (2 496 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (68.76 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
68.76 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
12 (31.58%)
Short Trade:
26 (68.42%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
2.29 EUR
Profitto medio:
7.36 EUR
Perdita media:
-10.16 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-29.02 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-29.42 EUR (2)
Crescita mensile:
8.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.24 EUR
Massimale:
30.17 EUR (2.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 36
EURUSD-ECN 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN 116
EURUSD-ECN -17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN 3.1K
EURUSD-ECN 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.59 EUR
Worst Trade: -27 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +68.76 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.02 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.22 20:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
