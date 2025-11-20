- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
23.53 USD
En kötü işlem:
-39.23 USD
Brüt kâr:
46.56 USD (93 100 pips)
Brüt zarar:
-39.23 USD (78 450 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (46.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.56 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
76.13%
Maks. mevduat yükü:
0.31%
En son işlem:
55 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
5 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
1.47 USD
Ortalama kâr:
11.64 USD
Ortalama zarar:
-39.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-39.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.23 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
39.23 USD (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.26% (39.23 USD)
Varlığa göre:
0.79% (118.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.53 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +46.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 15
|
Earnex-Trade
|0.00 × 27
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.55 × 127
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
新的尝试，新的开始。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
1
0%
5
80%
76%
1.18
1.47
USD
USD
1%
1:400