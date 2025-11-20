- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
28.25 USD
Worst Trade:
-39.23 USD
Profitto lordo:
142.17 USD (284 300 pips)
Perdita lorda:
-39.23 USD (78 450 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (95.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.61 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
76.22%
Massimo carico di deposito:
0.31%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.62
Long Trade:
3 (30.00%)
Short Trade:
7 (70.00%)
Fattore di profitto:
3.62
Profitto previsto:
10.29 USD
Profitto medio:
15.80 USD
Perdita media:
-39.23 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-39.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.23 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
39.23 USD (0.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (39.23 USD)
Per equità:
0.79% (118.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|206K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.25 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +95.61 USD
Massima perdita consecutiva: -39.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 15
|
Earnex-Trade
|0.00 × 27
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 6
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.55 × 127
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
新的尝试，新的开始。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
1
0%
10
90%
76%
3.62
10.29
USD
USD
1%
1:400