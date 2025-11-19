SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NZDCAD safe
Felix Diparahardja Kwee

NZDCAD safe

Felix Diparahardja Kwee
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
28 (65.11%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (34.88%)
En iyi işlem:
37.05 USD
En kötü işlem:
-40.50 USD
Brüt kâr:
160.01 USD (3 381 pips)
Brüt zarar:
-97.61 USD (2 552 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (82.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.05 USD (13)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
58.12%
Maks. mevduat yükü:
0.62%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
28 (65.12%)
Satış işlemleri:
15 (34.88%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
1.45 USD
Ortalama kâr:
5.71 USD
Ortalama zarar:
-6.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-72.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-72.87 USD (6)
Aylık büyüme:
3.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.38 USD
Maksimum:
72.88 USD (3.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.69% (73.32 USD)
Varlığa göre:
0.05% (0.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 62
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 829
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +37.05 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +82.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -72.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
BCS5-Real
0.64 × 14
RoboForex-ECN
0.87 × 314
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.25 × 12
VantageInternational-Live 7
1.44 × 104
PUPrime-Live2
1.52 × 318
CapitalPointTrading-MT5-4
1.54 × 292
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
OxSecurities-Live
1.86 × 21
ICMarketsSC-MT5
1.97 × 154
FPMarkets-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.18 × 1441
GoMarkets-Live
2.26 × 93
VantageInternational-Live 10
2.46 × 377
VTMarkets-Live
2.48 × 144
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
FusionMarkets-Live
2.73 × 709
Coinexx-Live
2.86 × 29
STARTRADERFinancial-Live
3.00 × 2
PlexyTrade-Server01
3.28 × 18
Exness-MT5Real33
3.43 × 42
54 daha fazla...
DD 1% 
İnceleme yok
2025.11.19 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NZDCAD safe
Ayda 100 USD
3%
0
0
USD
2K
USD
2
0%
43
65%
58%
1.63
1.45
USD
4%
1:500
Kopyala

