- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
28 (65.11%)
Loss Trade:
15 (34.88%)
Best Trade:
37.05 USD
Worst Trade:
-40.50 USD
Profitto lordo:
160.01 USD (3 381 pips)
Perdita lorda:
-97.62 USD (2 552 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (82.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
82.05 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
65.94%
Massimo carico di deposito:
0.62%
Ultimo trade:
49 minuti fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
28 (65.12%)
Short Trade:
15 (34.88%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
1.45 USD
Profitto medio:
5.71 USD
Perdita media:
-6.51 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-72.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.87 USD (6)
Crescita mensile:
3.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.38 USD
Massimale:
72.88 USD (3.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.69% (73.32 USD)
Per equità:
0.05% (0.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|829
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.05 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +82.05 USD
Massima perdita consecutiva: -72.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.87 × 314
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.25 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 104
|
PUPrime-Live2
|1.52 × 318
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.54 × 292
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
OxSecurities-Live
|1.86 × 21
|
ICMarketsSC-MT5
|1.97 × 154
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.18 × 1441
|
GoMarkets-Live
|2.26 × 93
|
VantageInternational-Live 10
|2.46 × 377
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
FusionMarkets-Live
|2.73 × 709
|
Coinexx-Live
|2.86 × 29
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|3.28 × 18
|
Exness-MT5Real33
|3.43 × 42
54 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
DD 1%
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
3%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
2
0%
43
65%
66%
1.63
1.45
USD
USD
4%
1:500