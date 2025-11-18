- Büyüme
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
33 (47.82%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (52.17%)
En iyi işlem:
31.39 USD
En kötü işlem:
-43.86 USD
Brüt kâr:
210.97 USD (16 021 pips)
Brüt zarar:
-241.58 USD (22 897 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (11.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.18 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
11 (15.94%)
Satış işlemleri:
58 (84.06%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.44 USD
Ortalama kâr:
6.39 USD
Ortalama zarar:
-6.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-30.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.05 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.81%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
87.79 USD
Maksimum:
130.88 USD (96.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|62
|EURUSDv
|5
|USDCADv
|1
|DJ.p
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDv
|-26
|EURUSDv
|-9
|USDCADv
|1
|DJ.p
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDv
|-6.6K
|EURUSDv
|-548
|USDCADv
|192
|DJ.p
|62
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
En iyi işlem: +31.39 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +11.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This is 100% Algo Trading with AI for Trend Analysis
