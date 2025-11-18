SegnaliSezioni
Imanuel Alberto Karyono

Gold and Euro

Imanuel Alberto Karyono
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
0%
Monex-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
33 (47.82%)
Loss Trade:
36 (52.17%)
Best Trade:
31.39 USD
Worst Trade:
-43.86 USD
Profitto lordo:
210.97 USD (16 021 pips)
Perdita lorda:
-241.58 USD (22 897 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (11.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.18 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
11 (15.94%)
Short Trade:
58 (84.06%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.44 USD
Profitto medio:
6.39 USD
Perdita media:
-6.71 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-30.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.05 USD (4)
Crescita mensile:
-1.81%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
87.79 USD
Massimale:
130.88 USD (96.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDv 62
EURUSDv 5
USDCADv 1
DJ.p 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDv -26
EURUSDv -9
USDCADv 1
DJ.p 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDv -6.6K
EURUSDv -548
USDCADv 192
DJ.p 62
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.39 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +11.39 USD
Massima perdita consecutiva: -30.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

This is 100% Algo Trading with AI for Trend Analysis
2025.11.18 03:49
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
