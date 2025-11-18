- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
33 (47.82%)
Loss Trade:
36 (52.17%)
Best Trade:
31.39 USD
Worst Trade:
-43.86 USD
Profitto lordo:
210.97 USD (16 021 pips)
Perdita lorda:
-241.58 USD (22 897 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (11.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.18 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
11 (15.94%)
Short Trade:
58 (84.06%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.44 USD
Profitto medio:
6.39 USD
Perdita media:
-6.71 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-30.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.05 USD (4)
Crescita mensile:
-1.81%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
87.79 USD
Massimale:
130.88 USD (96.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|62
|EURUSDv
|5
|USDCADv
|1
|DJ.p
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDv
|-26
|EURUSDv
|-9
|USDCADv
|1
|DJ.p
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDv
|-6.6K
|EURUSDv
|-548
|USDCADv
|192
|DJ.p
|62
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.39 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +11.39 USD
Massima perdita consecutiva: -30.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This is 100% Algo Trading with AI for Trend Analysis
Non ci sono recensioni