İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.43 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.63 USD (96 pips)
Brüt zarar:
-0.06 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.63 USD (2)
Sharpe oranı:
2.74
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.23%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
9.50
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
10.50
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
0.32 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
0.06 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.01% (0.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD+
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD+
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD+
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.43 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok