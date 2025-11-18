SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid EURCAD
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EURCAD

Nuttapon Maneechote
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 0%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.43 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.63 USD (96 pips)
Brüt zarar:
-0.06 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (0.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.63 USD (2)
Sharpe oranı:
2.74
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.23%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
9.50
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
10.50
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
0.32 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
0.06 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.01% (0.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD+ 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD+ 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD+ 96
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.43 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.18 01:49
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.18 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
