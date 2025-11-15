- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (55.56%)
En iyi işlem:
40.22 USD
En kötü işlem:
-24.16 USD
Brüt kâr:
151.79 USD (15 179 pips)
Brüt zarar:
-106.27 USD (10 624 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (114.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.40 USD (3)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.53
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
5.06 USD
Ortalama kâr:
37.95 USD
Ortalama zarar:
-21.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-85.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.96 USD (4)
Aylık büyüme:
22.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
85.96 USD
Maksimum:
85.96 USD (42.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|9
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|46
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|4.6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.22 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +114.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
