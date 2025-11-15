- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
40.22 USD
Worst Trade:
-24.16 USD
Profitto lordo:
151.79 USD (15 179 pips)
Perdita lorda:
-106.27 USD (10 624 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (114.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.40 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.53
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
5.06 USD
Profitto medio:
37.95 USD
Perdita media:
-21.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-85.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.96 USD (4)
Crescita mensile:
22.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85.96 USD
Massimale:
85.96 USD (42.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.22 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +114.40 USD
Massima perdita consecutiva: -85.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
