İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.24 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
8.67 USD (603 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
10 (8.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.67 USD (10)
Sharpe oranı:
2.63
Alım-satım etkinliği:
51.28%
Maks. mevduat yükü:
0.69%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (30.00%)
Satış işlemleri:
7 (70.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.87 USD
Ortalama kâr:
0.87 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.87%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.52% (5.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|603
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.24 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +8.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 52
PrimeXBroker-Live
|0.00 × 6
OctaFX-Real
|0.00 × 1
Axiory-Live
|0.00 × 14
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real8
|0.00 × 139
RoboForex-ECN
|0.00 × 59
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real
|0.00 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 8
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
ICMarkets-MT5
|0.00 × 30
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
XMGlobal-MT5 2
|0.13 × 75
İnceleme yok
