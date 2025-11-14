SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / P1POne
Wong Chian Han

P1POne

Wong Chian Han
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 1%
FxPro-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
10 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.24 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
8.67 USD (603 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
10 (8.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.67 USD (10)
Indice di Sharpe:
2.63
Attività di trading:
51.28%
Massimo carico di deposito:
0.69%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (30.00%)
Short Trade:
7 (70.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
0.87 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.87%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.52% (5.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 603
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.24 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +8.67 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 52
PrimeXBroker-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 14
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 139
RoboForex-ECN
0.00 × 59
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 14
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 8
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
ICMarkets-MT5
0.00 × 30
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
XMGlobal-MT5 2
0.13 × 75
11 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.18 05:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 04:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 16:31
Share of trading days is too low
2025.11.14 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 14:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 14:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 14:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
P1POne
33USD al mese
1%
0
0
USD
1K
USD
1
45%
10
100%
51%
n/a
0.87
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.