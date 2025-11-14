- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
10 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.24 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
8.67 USD (603 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
10 (8.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.67 USD (10)
Indice di Sharpe:
2.63
Attività di trading:
51.28%
Massimo carico di deposito:
0.69%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (30.00%)
Short Trade:
7 (70.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
0.87 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.87%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.52% (5.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|603
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.24 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +8.67 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 52
|
PrimeXBroker-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 139
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 59
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 14
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 8
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 30
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
XMGlobal-MT5 2
|0.13 × 75
11 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
45%
10
100%
51%
n/a
0.87
USD
USD
1%
1:500