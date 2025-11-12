- Büyüme
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
42 (80.76%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (19.23%)
En iyi işlem:
10.42 USD
En kötü işlem:
-5.31 USD
Brüt kâr:
72.97 USD (7 280 pips)
Brüt zarar:
-15.97 USD (1 229 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (15.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.61 USD (4)
Sharpe oranı:
0.57
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
10.29
Alış işlemleri:
5 (9.62%)
Satış işlemleri:
47 (90.38%)
Kâr faktörü:
4.57
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
1.74 USD
Ortalama zarar:
-1.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.31 USD (1)
Aylık büyüme:
9.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
5.54 USD (1.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|43
|EURUSD.PRO
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.PRO
|52
|EURUSD.PRO
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.PRO
|5.5K
|EURUSD.PRO
|582
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.42 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OxSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Opkee SRG Gold / Eurusd Combo
