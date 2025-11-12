- Crescita
Trade:
52
Profit Trade:
42 (80.76%)
Loss Trade:
10 (19.23%)
Best Trade:
10.42 USD
Worst Trade:
-5.31 USD
Profitto lordo:
72.97 USD (7 280 pips)
Perdita lorda:
-15.97 USD (1 229 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (15.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.61 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
10.29
Long Trade:
5 (9.62%)
Short Trade:
47 (90.38%)
Fattore di profitto:
4.57
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
1.74 USD
Perdita media:
-1.60 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.31 USD (1)
Crescita mensile:
9.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
5.54 USD (1.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|43
|EURUSD.PRO
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.PRO
|52
|EURUSD.PRO
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.PRO
|5.5K
|EURUSD.PRO
|582
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.42 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.32 USD
Massima perdita consecutiva: -4.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OxSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Opkee SRG Gold / Eurusd Combo
Non ci sono recensioni