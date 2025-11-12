SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Opkee SRG Gold Eurusd
Gerald Amechia Hughes

Opkee SRG Gold Eurusd

Gerald Amechia Hughes
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
0%
OxSecurities-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
42 (80.76%)
Loss Trade:
10 (19.23%)
Best Trade:
10.42 USD
Worst Trade:
-5.31 USD
Profitto lordo:
72.97 USD (7 280 pips)
Perdita lorda:
-15.97 USD (1 229 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (15.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.61 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
10.29
Long Trade:
5 (9.62%)
Short Trade:
47 (90.38%)
Fattore di profitto:
4.57
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
1.74 USD
Perdita media:
-1.60 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.31 USD (1)
Crescita mensile:
9.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
5.54 USD (1.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.PRO 43
EURUSD.PRO 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.PRO 52
EURUSD.PRO 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.PRO 5.5K
EURUSD.PRO 582
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.42 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.32 USD
Massima perdita consecutiva: -4.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OxSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Opkee SRG Gold / Eurusd Combo
Non ci sono recensioni
2025.11.12 18:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati