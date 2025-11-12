- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
68.64 EUR
En kötü işlem:
-23.25 EUR
Brüt kâr:
205.43 EUR (24 183 pips)
Brüt zarar:
-33.23 EUR (3 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (82.17 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
82.17 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
30.41%
Maks. mevduat yükü:
2.43%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
6.20
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.18
Beklenen getiri:
21.53 EUR
Ortalama kâr:
41.09 EUR
Ortalama zarar:
-11.08 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-27.67 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-27.67 EUR (2)
Aylık büyüme:
34.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 EUR
Maksimum:
27.79 EUR (4.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.76% (27.73 EUR)
Varlığa göre:
1.46% (9.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|196
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +68.64 EUR
En kötü işlem: -23 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +82.17 EUR
Maksimum ardışık zarar: -27.67 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.79 × 33
|
TickmillUK-Live
|5.16 × 31
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|7.86 × 64
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.04 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.12 × 187
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|17.08 × 26
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
VantageInternational-Live 10
|32.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
USD
672
EUR
EUR
3
100%
8
62%
30%
6.18
21.53
EUR
EUR
5%
1:500