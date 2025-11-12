- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
41.47 EUR
Worst Trade:
-4.42 EUR
Profitto lordo:
82.17 EUR (9 531 pips)
Perdita lorda:
-4.51 EUR (508 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (82.17 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
82.17 EUR (2)
Indice di Sharpe:
1.23
Attività di trading:
19.61%
Massimo carico di deposito:
1.25%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
17.45
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
18.22
Profitto previsto:
25.89 EUR
Profitto medio:
41.09 EUR
Perdita media:
-4.51 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-4.42 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4.42 EUR (1)
Crescita mensile:
15.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 EUR
Massimale:
4.45 EUR (0.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.76% (4.45 EUR)
Per equità:
0.48% (2.81 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|89
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 6
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|7.90 × 51
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.89 × 150
|
VantageInternational-Live 13
|15.53 × 19
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|26.00 × 3
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
Exness-MT5Real6
|144.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
578
EUR
EUR
1
100%
3
66%
20%
18.21
25.89
EUR
EUR
1%
1:500