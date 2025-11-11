SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Govattrade4Low
Gbadamosi Adeyemi

Govattrade4Low

Gbadamosi Adeyemi
0 inceleme
30 hafta
0 / 0 USD
0%
EGlobalTrade-Classic
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.53 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1.03 USD (129 pips)
Brüt zarar:
-0.14 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.03 USD (2)
Sharpe oranı:
38.37
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
12.71
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
7.36
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
0.52 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
0.07 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY 1
NZDUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY 0
NZDUSD 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY 76
NZDUSD 53
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.53 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
5.88 × 8
İnceleme yok
2025.11.11 21:00
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 0.96% of days out of the 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 21:00
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.48% of days out of the 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 21:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.11 21:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
