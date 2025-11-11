- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.53 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1.03 USD (129 pips)
Brüt zarar:
-0.14 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.03 USD (2)
Sharpe oranı:
38.37
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
12.71
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
7.36
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
0.52 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
0.07 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CHFJPY
|0
|NZDUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CHFJPY
|76
|NZDUSD
|53
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.53 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
