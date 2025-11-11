SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Govattrade4Low
Gbadamosi Adeyemi

Govattrade4Low

Gbadamosi Adeyemi
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
0%
EGlobalTrade-Classic
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.53 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.03 USD (129 pips)
Perdita lorda:
-0.14 USD
Vincite massime consecutive:
2 (1.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.03 USD (2)
Indice di Sharpe:
38.37
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
12.71
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
7.36
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
0.52 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
0.07 USD (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY 1
NZDUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY 0
NZDUSD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY 76
NZDUSD 53
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.53 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.03 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
5.88 × 8
Non ci sono recensioni
2025.11.11 21:00
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 0.96% of days out of the 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 21:00
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.48% of days out of the 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 21:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.11 21:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
