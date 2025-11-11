- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
15 (88.23%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (11.76%)
En iyi işlem:
4.92 USD
En kötü işlem:
-1.64 USD
Brüt kâr:
27.68 USD (3 202 pips)
Brüt zarar:
-2.90 USD (206 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (22.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.80 USD (11)
Sharpe oranı:
0.88
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
33.17%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
11.63
Alış işlemleri:
9 (52.94%)
Satış işlemleri:
8 (47.06%)
Kâr faktörü:
9.54
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
1.85 USD
Ortalama zarar:
-1.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.08 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.26 USD
Maksimum:
2.13 USD (0.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.42% (2.10 USD)
Varlığa göre:
12.32% (64.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|6
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|5
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|12
|USDCHF
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|702
|USDJPY
|713
|GBPUSD
|1.2K
|USDCHF
|367
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.08 × 24
|
Tickmill-Live
|0.32 × 22
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.62 × 598
|
TitanFX-MT5-01
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.87 × 646
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.05 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.49 × 90
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.29 × 14
|
Exness-MT5Real28
|2.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|2.44 × 260
|
FusionMarkets-Live
|2.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.04 × 258
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|3.27 × 15
Be sure to copy all orders exactly, IMPORTANT copy my transactions to a separate account. lever 1:500 or more, account type ProCent (ECN/PRIME) Please use the Affiliate code when registering a RoboForex account in this group: qzqj - Rebates for all clients and subpartners this group 25%! (in this group minimum volume of 0.01 is available on all MetaTrader4 ProCent accounts. When opening a new account)
