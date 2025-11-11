- Crescita
Trade:
17
Profit Trade:
15 (88.23%)
Loss Trade:
2 (11.76%)
Best Trade:
4.92 USD
Worst Trade:
-1.64 USD
Profitto lordo:
27.68 USD (3 202 pips)
Perdita lorda:
-2.92 USD (206 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (22.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.80 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.88
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
33.17%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
11.62
Long Trade:
9 (52.94%)
Short Trade:
8 (47.06%)
Fattore di profitto:
9.48
Profitto previsto:
1.46 USD
Profitto medio:
1.85 USD
Perdita media:
-1.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.08 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 USD
Massimale:
2.13 USD (0.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.42% (2.10 USD)
Per equità:
12.32% (64.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|6
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|5
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|4
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|12
|USDCHF
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|702
|USDJPY
|713
|GBPUSD
|1.2K
|USDCHF
|367
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.92 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.80 USD
Massima perdita consecutiva: -2.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.08 × 24
|
Tickmill-Live
|0.32 × 22
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.62 × 598
|
TitanFX-MT5-01
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.87 × 646
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.05 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.49 × 90
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.29 × 14
|
Exness-MT5Real28
|2.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|2.44 × 260
|
FusionMarkets-Live
|2.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.04 × 258
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|3.27 × 15
