Evgen Khenkin

MM H RoboForex

Evgen Khenkin
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
15 (88.23%)
Loss Trade:
2 (11.76%)
Best Trade:
4.92 USD
Worst Trade:
-1.64 USD
Profitto lordo:
27.68 USD (3 202 pips)
Perdita lorda:
-2.92 USD (206 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (22.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.80 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.88
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
33.17%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
11.62
Long Trade:
9 (52.94%)
Short Trade:
8 (47.06%)
Fattore di profitto:
9.48
Profitto previsto:
1.46 USD
Profitto medio:
1.85 USD
Perdita media:
-1.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.08 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 USD
Massimale:
2.13 USD (0.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.42% (2.10 USD)
Per equità:
12.32% (64.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 6
USDJPY 5
GBPUSD 5
USDCHF 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 4
USDJPY 4
GBPUSD 12
USDCHF 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 702
USDJPY 713
GBPUSD 1.2K
USDCHF 367
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.92 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.80 USD
Massima perdita consecutiva: -2.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.08 × 24
Tickmill-Live
0.32 × 22
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboMarketsDE-ECN
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.58 × 12
RoboForex-ECN
0.62 × 598
TitanFX-MT5-01
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.87 × 646
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
ICMarketsSC-MT5-4
1.00 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
1.05 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
1.49 × 90
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
Alpari-Real01
2.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.29 × 14
Exness-MT5Real28
2.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
2.44 × 260
FusionMarkets-Live
2.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.04 × 258
AKFXFinancial-MT5Live-2
3.27 × 15
Be sure to copy all orders exactly, IMPORTANT copy my transactions to a separate account. lever 1:500 or more, account type ProCent (ECN/PRIME)  Please use the Affiliate code when registering a RoboForex account in this group: qzqj - Rebates for all clients and subpartners this group 25%! (in this group minimum volume of 0.01 is available on all MetaTrader4 ProCent accounts. When opening a new account)
Non ci sono recensioni
2025.11.11 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 13:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MM H RoboForex
30USD al mese
5%
0
0
USD
525
USD
1
100%
17
88%
100%
9.47
1.46
USD
12%
1:300
