SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Lxau
Tao Tao Shi

Lxau

Tao Tao Shi
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -69%
LMAXNZ-LIVE
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
389
Kârla kapanan işlemler:
265 (68.12%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (31.88%)
En iyi işlem:
153.71 USD
En kötü işlem:
-309.45 USD
Brüt kâr:
2 151.97 USD (161 374 pips)
Brüt zarar:
-2 370.63 USD (166 680 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (294.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
294.61 USD (24)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
23.48%
Maks. mevduat yükü:
36.00%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
272 (69.92%)
Satış işlemleri:
117 (30.08%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.56 USD
Ortalama kâr:
8.12 USD
Ortalama zarar:
-19.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-7.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-596.19 USD (4)
Aylık büyüme:
-70.20%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
357.88 USD
Maksimum:
823.50 USD (61.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.17% (824.30 USD)
Varlığa göre:
22.12% (24.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.lmx 363
XAGUSD.lmx 9
US100m.lmx 6
EURUSD.lmx 3
XTIUSD.lmx 3
AUDCHF.lmx 3
XAUEUR.lmx 1
XBTUSD.lmx 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.lmx -229
XAGUSD.lmx 21
US100m.lmx 4
EURUSD.lmx -4
XTIUSD.lmx 7
AUDCHF.lmx -4
XAUEUR.lmx -12
XBTUSD.lmx -3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.lmx -9.1K
XAGUSD.lmx 371
US100m.lmx 47
EURUSD.lmx -1
XTIUSD.lmx 750
AUDCHF.lmx -490
XAUEUR.lmx -319
XBTUSD.lmx 3.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +153.71 USD
En kötü işlem: -309 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +294.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LMAXNZ-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 12:40
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Lxau
Ayda 30 USD
-69%
0
0
USD
161
USD
12
52%
389
68%
23%
0.90
-0.56
USD
97%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.