Tao Tao Shi

Lxau

Tao Tao Shi
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -69%
LMAXNZ-LIVE
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
389
Profit Trade:
265 (68.12%)
Loss Trade:
124 (31.88%)
Best Trade:
153.71 USD
Worst Trade:
-309.45 USD
Profitto lordo:
2 151.97 USD (161 374 pips)
Perdita lorda:
-2 370.63 USD (166 680 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (294.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
294.61 USD (24)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
24.58%
Massimo carico di deposito:
36.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
272 (69.92%)
Short Trade:
117 (30.08%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.56 USD
Profitto medio:
8.12 USD
Perdita media:
-19.12 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-7.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-596.19 USD (4)
Crescita mensile:
-70.20%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
357.88 USD
Massimale:
823.50 USD (61.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.17% (824.30 USD)
Per equità:
28.13% (45.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.lmx 363
XAGUSD.lmx 9
US100m.lmx 6
EURUSD.lmx 3
XTIUSD.lmx 3
AUDCHF.lmx 3
XAUEUR.lmx 1
XBTUSD.lmx 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.lmx -229
XAGUSD.lmx 21
US100m.lmx 4
EURUSD.lmx -4
XTIUSD.lmx 7
AUDCHF.lmx -4
XAUEUR.lmx -12
XBTUSD.lmx -3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.lmx -9.1K
XAGUSD.lmx 371
US100m.lmx 47
EURUSD.lmx -1
XTIUSD.lmx 750
AUDCHF.lmx -490
XAUEUR.lmx -319
XBTUSD.lmx 3.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +153.71 USD
Worst Trade: -309 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +294.61 USD
Massima perdita consecutiva: -7.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LMAXNZ-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 12:40
A large drawdown may occur on the account again
