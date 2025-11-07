- Büyüme
İşlemler:
14 547
Kârla kapanan işlemler:
7 290 (50.11%)
Zararla kapanan işlemler:
7 257 (49.89%)
En iyi işlem:
18 232.98 USD
En kötü işlem:
-16 905.00 USD
Brüt kâr:
474 957.24 USD (6 081 618 pips)
Brüt zarar:
-387 591.45 USD (6 686 431 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (1 211.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30 660.11 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.01%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
127
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.83
Alış işlemleri:
7 159 (49.21%)
Satış işlemleri:
7 388 (50.79%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
6.01 USD
Ortalama kâr:
65.15 USD
Ortalama zarar:
-53.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 393.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27 819.11 USD (3)
Aylık büyüme:
7.87%
Yıllık tahmin:
95.51%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.43 USD
Maksimum:
30 912.96 USD (18.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.65% (30 912.96 USD)
Varlığa göre:
0.00% (2.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|14547
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-P
|87K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-P
|-605K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18 232.98 USD
En kötü işlem: -16 905 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 211.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 393.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
