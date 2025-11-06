SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BreakoutGoldPro
Carlos Garrafa

BreakoutGoldPro

Carlos Garrafa
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
14 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
9.52 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
33.87 EUR (3 969 pips)
Brüt zarar:
-0.42 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
14 (33.87 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
33.87 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
836.25
Alış işlemleri:
8 (57.14%)
Satış işlemleri:
6 (42.86%)
Kâr faktörü:
80.64
Beklenen getiri:
2.42 EUR
Ortalama kâr:
2.42 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
22.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 EUR
Maksimum:
0.04 EUR (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.52 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +33.87 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsEU-MT5-5
0.91 × 11
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29239
88 daha fazla...
Good luck
İnceleme yok
2025.11.06 06:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 06:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 06:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
