- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
14 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
9.52 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
33.87 EUR (3 969 pips)
Brüt zarar:
-0.42 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
14 (33.87 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
33.87 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
836.25
Alış işlemleri:
8 (57.14%)
Satış işlemleri:
6 (42.86%)
Kâr faktörü:
80.64
Beklenen getiri:
2.42 EUR
Ortalama kâr:
2.42 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
22.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 EUR
Maksimum:
0.04 EUR (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.52 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +33.87 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 11
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.91 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29239
Good luck
İnceleme yok