Segnali / MetaTrader 5 / BreakoutGoldPro
Carlos Garrafa

BreakoutGoldPro

Carlos Garrafa
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
14 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
9.52 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
33.87 EUR (3 969 pips)
Perdita lorda:
-0.42 EUR
Vincite massime consecutive:
14 (33.87 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
33.87 EUR (14)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
836.25
Long Trade:
8 (57.14%)
Short Trade:
6 (42.86%)
Fattore di profitto:
80.64
Profitto previsto:
2.42 EUR
Profitto medio:
2.42 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
22.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 EUR
Massimale:
0.04 EUR (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.52 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +33.87 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsEU-MT5-5
0.91 × 11
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29239
88 più
Good luck
Non ci sono recensioni
2025.11.06 06:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 06:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 06:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
