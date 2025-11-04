SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Friday Monday
Konstantin Kulikov

Friday Monday

Konstantin Kulikov
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.85 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2.35 USD (409 pips)
Brüt zarar:
-0.15 USD
Maksimum ardışık kazanç:
5 (2.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.35 USD (5)
Sharpe oranı:
1.74
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
24.44
Alış işlemleri:
3 (60.00%)
Satış işlemleri:
2 (40.00%)
Kâr faktörü:
15.67
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
0.47 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
0.09 USD (0.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD+ 1
AUDJPY+ 1
USDCAD+ 1
EURJPY+ 1
AUDNZD+ 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD+ 0
AUDJPY+ 0
USDCAD+ 1
EURJPY+ 0
AUDNZD+ 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD+ 52
AUDJPY+ 33
USDCAD+ 121
EURJPY+ 86
AUDNZD+ 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.85 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.04 13:10
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.64% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 13:10
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.55% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 13:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 13:10
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.04 13:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 13:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
