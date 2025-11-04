SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Friday Monday
Konstantin Kulikov

Friday Monday

Konstantin Kulikov
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 2%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.85 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.35 USD (409 pips)
Perdita lorda:
-0.15 USD
Vincite massime consecutive:
5 (2.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.35 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.74
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
24.44
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
15.67
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
0.47 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
0.09 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD+ 1
AUDJPY+ 1
USDCAD+ 1
EURJPY+ 1
AUDNZD+ 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD+ 0
AUDJPY+ 0
USDCAD+ 1
EURJPY+ 0
AUDNZD+ 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD+ 52
AUDJPY+ 33
USDCAD+ 121
EURJPY+ 86
AUDNZD+ 117
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.85 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.35 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.04 13:10
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.64% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 13:10
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.55% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 13:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 13:10
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.04 13:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 13:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
