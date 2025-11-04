- Crescita
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.85 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.35 USD (409 pips)
Perdita lorda:
-0.15 USD
Vincite massime consecutive:
5 (2.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.35 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.74
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
24.44
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
15.67
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
0.47 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
0.09 USD (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD+
|1
|AUDJPY+
|1
|USDCAD+
|1
|EURJPY+
|1
|AUDNZD+
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD+
|0
|AUDJPY+
|0
|USDCAD+
|1
|EURJPY+
|0
|AUDNZD+
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD+
|52
|AUDJPY+
|33
|USDCAD+
|121
|EURJPY+
|86
|AUDNZD+
|117
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Best Trade: +0.85 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.35 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
