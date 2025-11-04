- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
9 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (30.77%)
En iyi işlem:
7.02 USD
En kötü işlem:
-3.83 USD
Brüt kâr:
14.27 USD (12 686 pips)
Brüt zarar:
-5.36 USD (4 096 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (8.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.71 USD (2)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
2.33
Alış işlemleri:
6 (46.15%)
Satış işlemleri:
7 (53.85%)
Kâr faktörü:
2.66
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
1.59 USD
Ortalama zarar:
-1.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.83 USD (1)
Aylık büyüme:
4.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.32 USD
Maksimum:
3.83 USD (1.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.67% (3.83 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|EURUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.6K
|EURUSD
|35
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.02 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Only H1 EU
İnceleme yok