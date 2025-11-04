- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
9 (69.23%)
Loss Trade:
4 (30.77%)
Best Trade:
7.02 USD
Worst Trade:
-3.83 USD
Profitto lordo:
14.27 USD (12 686 pips)
Perdita lorda:
-5.36 USD (4 096 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (8.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.71 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
2.66
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
1.59 USD
Perdita media:
-1.34 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.83 USD (1)
Crescita mensile:
4.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.32 USD
Massimale:
3.83 USD (1.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.67% (3.83 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|EURUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9
|EURUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.6K
|EURUSD
|35
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.02 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.71 USD
Massima perdita consecutiva: -3.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Only H1 EU
Non ci sono recensioni