- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
51 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (32.00%)
En iyi işlem:
3.13 USD
En kötü işlem:
-17.17 USD
Brüt kâr:
50.60 USD (46 614 pips)
Brüt zarar:
-115.44 USD (103 826 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (22.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.46 USD (19)
Sharpe oranı:
-0.27
Alım-satım etkinliği:
84.05%
Maks. mevduat yükü:
109.18%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
64 (85.33%)
Satış işlemleri:
11 (14.67%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-0.86 USD
Ortalama kâr:
0.99 USD
Ortalama zarar:
-4.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-65.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.49 USD (8)
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
64.84 USD
Maksimum:
87.88 USD (71.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.42% (87.88 USD)
Varlığa göre:
55.62% (68.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US100Cash
|61
|US30Cash
|10
|GOLD
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US100Cash
|-46
|US30Cash
|-8
|GOLD
|-10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US100Cash
|-48K
|US30Cash
|-8.5K
|GOLD
|-992
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.13 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +22.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Meta de 10% diaria e 200% mensal.
Novembro de 100 a 300$
Dezembro de 300 a 1.000$
Janeiro: 5% diario e 100% mensal
Aqui o sinal passa a ter o custo de 50%.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-65%
0
0
USD
USD
35
USD
USD
1
78%
75
68%
84%
0.43
-0.86
USD
USD
71%
1:500