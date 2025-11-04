- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
51 (68.00%)
Loss Trade:
24 (32.00%)
Best Trade:
3.13 USD
Worst Trade:
-17.17 USD
Profitto lordo:
50.60 USD (46 614 pips)
Perdita lorda:
-115.44 USD (103 826 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (22.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.46 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.27
Attività di trading:
84.05%
Massimo carico di deposito:
109.18%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
64 (85.33%)
Short Trade:
11 (14.67%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-0.86 USD
Profitto medio:
0.99 USD
Perdita media:
-4.81 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-65.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.49 USD (8)
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
64.84 USD
Massimale:
87.88 USD (71.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.42% (87.88 USD)
Per equità:
55.62% (68.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100Cash
|61
|US30Cash
|10
|GOLD
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100Cash
|-46
|US30Cash
|-8
|GOLD
|-10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100Cash
|-48K
|US30Cash
|-8.5K
|GOLD
|-992
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.13 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +22.46 USD
Massima perdita consecutiva: -65.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Meta de 10% diaria e 200% mensal.
Novembro de 100 a 300$
Dezembro de 300 a 1.000$
Janeiro: 5% diario e 100% mensal
Aqui o sinal passa a ter o custo de 50%.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-65%
0
0
USD
USD
35
USD
USD
1
78%
75
68%
84%
0.43
-0.86
USD
USD
71%
1:500