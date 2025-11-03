SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BLACK COBRA
Rini Arisuwanti

BLACK COBRA

Rini Arisuwanti
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2%
OctaFX-Real2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
15 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
19.92 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
114.77 USD (978 694 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
15 (114.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.77 USD (15)
Sharpe oranı:
1.63
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
14 (93.33%)
Satış işlemleri:
1 (6.67%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
7.65 USD
Ortalama kâr:
7.65 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD.Daily 10
BTCUSD 4
XAUUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD.Daily 104
BTCUSD 9
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD.Daily 888K
BTCUSD 90K
XAUUSD 183
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.92 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +114.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.49 × 440
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
CapitalPointTrading-MT5-4
6.60 × 5
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Exness-MT5Real24
17.50 × 4
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.03 13:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 13:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol