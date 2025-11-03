- Büyüme
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
15 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
19.92 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
114.77 USD (978 694 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
15 (114.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.77 USD (15)
Sharpe oranı:
1.63
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
14 (93.33%)
Satış işlemleri:
1 (6.67%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
7.65 USD
Ortalama kâr:
7.65 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
2.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD.Daily
|10
|BTCUSD
|4
|XAUUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD.Daily
|104
|BTCUSD
|9
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD.Daily
|888K
|BTCUSD
|90K
|XAUUSD
|183
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.49 × 440
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.60 × 5
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
|
Exness-MT5Real24
|17.50 × 4
