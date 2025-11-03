SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BLACK COBRA
Rini Arisuwanti

BLACK COBRA

Rini Arisuwanti
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 2%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
15 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
19.92 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
114.77 USD (978 694 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
15 (114.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.77 USD (15)
Indice di Sharpe:
1.63
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
14 (93.33%)
Short Trade:
1 (6.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
7.65 USD
Profitto medio:
7.65 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD.Daily 10
BTCUSD 4
XAUUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD.Daily 104
BTCUSD 9
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD.Daily 888K
BTCUSD 90K
XAUUSD 183
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.92 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +114.77 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.49 × 440
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
CapitalPointTrading-MT5-4
6.60 × 5
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Exness-MT5Real24
17.50 × 4
Non ci sono recensioni
2025.11.03 13:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 13:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
