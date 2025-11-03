- Büyüme
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
10 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (37.50%)
En iyi işlem:
21.34 USD
En kötü işlem:
-15.63 USD
Brüt kâr:
116.35 USD (116 322 pips)
Brüt zarar:
-48.43 USD (48 414 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (90.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.41 USD (6)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
96.08%
Maks. mevduat yükü:
2.19%
En son işlem:
22 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
7 (43.75%)
Satış işlemleri:
9 (56.25%)
Kâr faktörü:
2.40
Beklenen getiri:
4.25 USD
Ortalama kâr:
11.64 USD
Ortalama zarar:
-8.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.35 USD (3)
Aylık büyüme:
4.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.49 USD
Maksimum:
27.35 USD (1.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.82% (27.35 USD)
Varlığa göre:
3.36% (50.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|68K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.34 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +90.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Only trade for XAU/USD
STARTING BALANCE US $1500
Good luck!
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
1
0%
16
62%
96%
2.40
4.25
USD
USD
3%
1:500