- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
10 (62.50%)
Loss Trade:
6 (37.50%)
Best Trade:
21.34 USD
Worst Trade:
-15.63 USD
Profitto lordo:
116.35 USD (116 322 pips)
Perdita lorda:
-48.43 USD (48 414 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (90.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.41 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.19%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
7 (43.75%)
Short Trade:
9 (56.25%)
Fattore di profitto:
2.40
Profitto previsto:
4.25 USD
Profitto medio:
11.64 USD
Perdita media:
-8.07 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.35 USD (3)
Crescita mensile:
4.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.49 USD
Massimale:
27.35 USD (1.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.82% (27.35 USD)
Per equità:
3.36% (50.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|68K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.34 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +90.41 USD
Massima perdita consecutiva: -27.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
Only trade for XAU/USD
STARTING BALANCE US $1500
Good luck!
