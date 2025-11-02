- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
15 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (28.57%)
En iyi işlem:
122.59 USD
En kötü işlem:
-42.64 USD
Brüt kâr:
662.20 USD (27 112 pips)
Brüt zarar:
-245.04 USD (12 275 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (292.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
292.81 USD (5)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
25.61%
Maks. mevduat yükü:
1.62%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.02
Alış işlemleri:
13 (61.90%)
Satış işlemleri:
8 (38.10%)
Kâr faktörü:
2.70
Beklenen getiri:
19.86 USD
Ortalama kâr:
44.15 USD
Ortalama zarar:
-40.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-83.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.08 USD (2)
Aylık büyüme:
44.98%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
83.08 USD (6.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.29% (83.08 USD)
Varlığa göre:
2.96% (38.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|archived
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|295
|archived
|123
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +122.59 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +292.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
45%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
7
95%
21
71%
26%
2.70
19.86
USD
USD
6%
1:500