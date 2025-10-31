SinyallerBölümler
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
ACYSecurities-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
10 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
En iyi işlem:
35.50 USD
En kötü işlem:
-17.52 USD
Brüt kâr:
284.32 USD (3 337 pips)
Brüt zarar:
-22.98 USD (292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (267.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
267.62 USD (9)
Sharpe oranı:
1.52
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
14.28
Alış işlemleri:
8 (72.73%)
Satış işlemleri:
3 (27.27%)
Kâr faktörü:
12.37
Beklenen getiri:
23.76 USD
Ortalama kâr:
28.43 USD
Ortalama zarar:
-22.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-17.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.52 USD (1)
Aylık büyüme:
63.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.90 USD
Maksimum:
18.30 USD (7.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDzero 11
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDzero 261
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDzero 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.50 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +267.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ACYSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.31 20:28
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.31 20:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 20:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
