İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
10 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
En iyi işlem:
35.50 USD
En kötü işlem:
-17.52 USD
Brüt kâr:
284.32 USD (3 337 pips)
Brüt zarar:
-22.98 USD (292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (267.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
267.62 USD (9)
Sharpe oranı:
1.52
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
14.28
Alış işlemleri:
8 (72.73%)
Satış işlemleri:
3 (27.27%)
Kâr faktörü:
12.37
Beklenen getiri:
23.76 USD
Ortalama kâr:
28.43 USD
Ortalama zarar:
-22.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-17.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.52 USD (1)
Aylık büyüme:
63.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.90 USD
Maksimum:
18.30 USD (7.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSDzero
11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSDzero
261
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSDzero
3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.50 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +267.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.52 USD
