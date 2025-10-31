- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
35.50 USD
Worst Trade:
-17.52 USD
Profitto lordo:
284.32 USD (3 337 pips)
Perdita lorda:
-22.98 USD (292 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (267.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
267.62 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.52
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
14.28
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
12.37
Profitto previsto:
23.76 USD
Profitto medio:
28.43 USD
Perdita media:
-22.98 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-17.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.52 USD (1)
Crescita mensile:
63.29%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.90 USD
Massimale:
18.30 USD (7.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDzero
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDzero
|261
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDzero
|3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ACYSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
