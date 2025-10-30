- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
10.08 USD
En kötü işlem:
-3.11 USD
Brüt kâr:
31.10 USD (3 562 pips)
Brüt zarar:
-3.11 USD (310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (31.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.10 USD (8)
Sharpe oranı:
0.94
Alım-satım etkinliği:
92.95%
Maks. mevduat yükü:
0.92%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
9.00
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
10.00
Beklenen getiri:
3.11 USD
Ortalama kâr:
3.89 USD
Ortalama zarar:
-3.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.11 USD (1)
Aylık büyüme:
2.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.11 USD (0.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.30% (3.11 USD)
Varlığa göre:
2.04% (20.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|3
|GBPUSD
|3
|CHFJPY
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|7
|GBPUSD
|12
|CHFJPY
|4
|GBPCHF
|3
|EURGBP
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|995
|GBPUSD
|1.2K
|CHFJPY
|646
|GBPCHF
|265
|EURGBP
|139
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.08 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +31.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 135
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
STMarket-Live
|0.00 × 2
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
SolidECN-Server
|0.00 × 10
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|0.00 × 6
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 20
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 1
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 21
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 41
|
FocusMarkets-Real
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 570
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|0.00 × 239
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 404
