Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6 0.00 × 5 RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 1 easyMarkets-Live 0.00 × 3 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 84 FinexBisnisSolusi-Real 0.00 × 135 HedgeHood-MT5 0.00 × 75 STMarket-Live 0.00 × 2 Deriv-Server-02 0.00 × 1 BeirmanCapital-Server 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 14 SolidECN-Server 0.00 × 10 LibertexCom-MT5 Real Server 0.00 × 6 SCFMLimited-Live2 0.00 × 23 HFMarketsGlobal-Live3 0.00 × 20 OxSecurities-Live 0.00 × 1 PlexyTrade-Server01 0.00 × 1 xChief-MT5 0.00 × 1 AlpariEvrasia-MT5 0.00 × 1 CDGGlobal-Server 0.00 × 21 GerchikCo-MT5 0.00 × 41 FocusMarkets-Real 0.00 × 2 EverestCM-Live 0.00 × 6 ICTrading-MT5-4 0.00 × 570 TeleTRADECY-Sharp ECN 0.00 × 239 ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 404 178 daha fazla...