- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
10.08 USD
Worst Trade:
-3.11 USD
Profitto lordo:
31.10 USD (3 562 pips)
Perdita lorda:
-3.11 USD (310 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (31.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.10 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.94
Attività di trading:
92.95%
Massimo carico di deposito:
0.92%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
9.00
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
10.00
Profitto previsto:
3.11 USD
Profitto medio:
3.89 USD
Perdita media:
-3.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.11 USD (1)
Crescita mensile:
2.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.11 USD (0.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.30% (3.11 USD)
Per equità:
2.04% (20.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|3
|GBPUSD
|3
|CHFJPY
|1
|GBPCHF
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|7
|GBPUSD
|12
|CHFJPY
|4
|GBPCHF
|3
|EURGBP
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|995
|GBPUSD
|1.2K
|CHFJPY
|646
|GBPCHF
|265
|EURGBP
|139
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.08 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.10 USD
Massima perdita consecutiva: -3.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 135
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
STMarket-Live
|0.00 × 2
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
SolidECN-Server
|0.00 × 10
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|0.00 × 6
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 20
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 1
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 21
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 41
|
FocusMarkets-Real
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 570
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|0.00 × 239
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 404
Scalping diario
