Chuong Nguyen Hung

Neotay

Chuong Nguyen Hung
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
43 (53.08%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (46.91%)
En iyi işlem:
35.20 USD
En kötü işlem:
-16.25 USD
Brüt kâr:
323.84 USD (24 612 pips)
Brüt zarar:
-247.67 USD (4 167 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (62.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.75 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
40 (49.38%)
Satış işlemleri:
41 (50.62%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
7.53 USD
Ortalama zarar:
-6.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-42.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.80 USD (7)
Aylık büyüme:
2.78%
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
93.69 USD
Maksimum:
93.69 USD (1.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 19
AUDUSD 17
EURUSD 14
USDJPY 10
XAUUSD 9
USDCAD 7
USDCHF 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -31
AUDUSD -32
EURUSD -14
USDJPY 31
XAUUSD 132
USDCAD 4
USDCHF -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 352
AUDUSD 525
EURUSD 211
USDJPY 6.1K
XAUUSD 13K
USDCAD 218
USDCHF -200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.20 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +62.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 15
Exness-MT5Real7
0.20 × 5

DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 15
Exness-MT5Real7
0.20 × 5
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.73 × 415
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
Earnex-Trade
3.82 × 417
Exness-MT5Real12
3.84 × 283
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-Pro
4.26 × 72
RoboForex-ECN
4.30 × 1413
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
Exness-MT5Real3
5.65 × 246
PXBTTrading-1
5.78 × 123
ICMarketsSC-MT5-2
5.80 × 1487
FBS-Real
5.81 × 16
ICTrading-MT5-4
5.84 × 120
32 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
