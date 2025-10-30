SegnaliSezioni
Chuong Nguyen Hung

Neotay

Chuong Nguyen Hung
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
43 (53.08%)
Loss Trade:
38 (46.91%)
Best Trade:
35.20 USD
Worst Trade:
-16.25 USD
Profitto lordo:
323.84 USD (24 612 pips)
Perdita lorda:
-247.67 USD (4 167 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (62.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.75 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
40 (49.38%)
Short Trade:
41 (50.62%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
7.53 USD
Perdita media:
-6.52 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-42.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.80 USD (7)
Crescita mensile:
2.78%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.69 USD
Massimale:
93.69 USD (1.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 19
AUDUSD 17
EURUSD 14
USDJPY 10
XAUUSD 9
USDCAD 7
USDCHF 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -31
AUDUSD -32
EURUSD -14
USDJPY 31
XAUUSD 132
USDCAD 4
USDCHF -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 352
AUDUSD 525
EURUSD 211
USDJPY 6.1K
XAUUSD 13K
USDCAD 218
USDCHF -200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.20 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +62.36 USD
Massima perdita consecutiva: -42.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 15
Exness-MT5Real7
0.20 × 5
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.73 × 415
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
Earnex-Trade
3.82 × 417
Exness-MT5Real12
3.84 × 283
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-Pro
4.26 × 72
RoboForex-ECN
4.30 × 1413
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
Exness-MT5Real3
5.65 × 246
PXBTTrading-1
5.78 × 123
ICMarketsSC-MT5-2
5.80 × 1487
FBS-Real
5.81 × 16
ICTrading-MT5-4
5.84 × 120
32 più
2025.10.30 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
