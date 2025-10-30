- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
43 (53.08%)
Loss Trade:
38 (46.91%)
Best Trade:
35.20 USD
Worst Trade:
-16.25 USD
Profitto lordo:
323.84 USD (24 612 pips)
Perdita lorda:
-247.67 USD (4 167 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (62.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.75 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
40 (49.38%)
Short Trade:
41 (50.62%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
7.53 USD
Perdita media:
-6.52 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-42.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.80 USD (7)
Crescita mensile:
2.78%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.69 USD
Massimale:
93.69 USD (1.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|AUDUSD
|17
|EURUSD
|14
|USDJPY
|10
|XAUUSD
|9
|USDCAD
|7
|USDCHF
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-31
|AUDUSD
|-32
|EURUSD
|-14
|USDJPY
|31
|XAUUSD
|132
|USDCAD
|4
|USDCHF
|-14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|352
|AUDUSD
|525
|EURUSD
|211
|USDJPY
|6.1K
|XAUUSD
|13K
|USDCAD
|218
|USDCHF
|-200
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.20 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +62.36 USD
Massima perdita consecutiva: -42.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 15
|
Exness-MT5Real7
|0.20 × 5
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.73 × 415
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
Earnex-Trade
|3.82 × 417
|
Exness-MT5Real12
|3.84 × 283
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
RoboForex-Pro
|4.26 × 72
|
RoboForex-ECN
|4.30 × 1413
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
Exness-MT5Real3
|5.65 × 246
|
PXBTTrading-1
|5.78 × 123
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.80 × 1487
|
FBS-Real
|5.81 × 16
|
ICTrading-MT5-4
|5.84 × 120
