- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
41 (78.84%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (21.15%)
En iyi işlem:
37.60 USD
En kötü işlem:
-9.19 USD
Brüt kâr:
313.00 USD (21 759 pips)
Brüt zarar:
-54.13 USD (3 363 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (54.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
71.55 USD (8)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
19.54
Alış işlemleri:
21 (40.38%)
Satış işlemleri:
31 (59.62%)
Kâr faktörü:
5.78
Beklenen getiri:
4.98 USD
Ortalama kâr:
7.63 USD
Ortalama zarar:
-4.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.19 USD (1)
Aylık büyüme:
2.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.17 USD
Maksimum:
13.25 USD (0.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|35
|EURUSD_
|13
|USDJPY_
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_
|177
|EURUSD_
|47
|USDJPY_
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_
|17K
|EURUSD_
|264
|USDJPY_
|803
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.60 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeMasterTrade-Virtual" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Profit for all
İnceleme yok