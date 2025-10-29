- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
41 (78.84%)
Loss Trade:
11 (21.15%)
Best Trade:
37.60 USD
Worst Trade:
-9.19 USD
Profitto lordo:
313.00 USD (21 759 pips)
Perdita lorda:
-54.13 USD (3 363 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (54.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.55 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
19.54
Long Trade:
21 (40.38%)
Short Trade:
31 (59.62%)
Fattore di profitto:
5.78
Profitto previsto:
4.98 USD
Profitto medio:
7.63 USD
Perdita media:
-4.92 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-7.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.19 USD (1)
Crescita mensile:
2.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.17 USD
Massimale:
13.25 USD (0.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|35
|EURUSD_
|13
|USDJPY_
|4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_
|177
|EURUSD_
|47
|USDJPY_
|35
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_
|17K
|EURUSD_
|264
|USDJPY_
|803
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.60 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +54.77 USD
Massima perdita consecutiva: -7.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
