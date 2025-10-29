- Büyüme
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
130 (71.03%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (28.96%)
En iyi işlem:
3 509.34 USD
En kötü işlem:
-821.78 USD
Brüt kâr:
21 339.31 USD (92 837 pips)
Brüt zarar:
-8 564.44 USD (62 021 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (6 622.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 622.36 USD (8)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
3.09
Alış işlemleri:
122 (66.67%)
Satış işlemleri:
61 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.49
Beklenen getiri:
69.81 USD
Ortalama kâr:
164.15 USD
Ortalama zarar:
-161.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-4 132.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 132.50 USD (7)
Aylık büyüme:
63.87%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4 132.50 USD (15.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +3 509.34 USD
En kötü işlem: -822 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +6 622.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 132.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InterStellarFinancial-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
