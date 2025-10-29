- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
130 (71.03%)
Loss Trade:
53 (28.96%)
Best Trade:
3 509.34 USD
Worst Trade:
-821.78 USD
Profitto lordo:
21 339.31 USD (92 837 pips)
Perdita lorda:
-8 564.44 USD (62 021 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (6 622.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 622.36 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
3.09
Long Trade:
122 (66.67%)
Short Trade:
61 (33.33%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
69.81 USD
Profitto medio:
164.15 USD
Perdita media:
-161.59 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-4 132.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 132.50 USD (7)
Crescita mensile:
63.87%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 132.50 USD (15.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 509.34 USD
Worst Trade: -822 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +6 622.36 USD
Massima perdita consecutiva: -4 132.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InterStellarFinancial-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
