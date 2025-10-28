- Büyüme
İşlemler:
280
Kârla kapanan işlemler:
76 (27.14%)
Zararla kapanan işlemler:
204 (72.86%)
En iyi işlem:
3.37 USD
En kötü işlem:
-2.27 USD
Brüt kâr:
66.84 USD (103 170 pips)
Brüt zarar:
-65.96 USD (76 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.51 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
0.05
Alış işlemleri:
161 (57.50%)
Satış işlemleri:
119 (42.50%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.88 USD
Ortalama zarar:
-0.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-11.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.12 USD (20)
Aylık büyüme:
6.49%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.13 USD
Maksimum:
19.43 USD (9.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|DE40
|147
|EURUSD
|117
|AUDUSD
|10
|IWM
|3
|ETHUSD
|2
|TSLA
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|DE40
|13
|EURUSD
|-10
|AUDUSD
|-3
|IWM
|0
|ETHUSD
|0
|TSLA
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|DE40
|27K
|EURUSD
|166
|AUDUSD
|-102
|IWM
|-18
|ETHUSD
|-368
|TSLA
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.37 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +4.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 3
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
Alpari-MT5
|0.57 × 53
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
ICMarketsSC-MT5
|0.76 × 143
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 164
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
İnceleme yok