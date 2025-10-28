SinyallerBölümler
Alexander
Alexander Peralta Vallejos

Alexander

Alexander Peralta Vallejos
0 inceleme
29 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
280
Kârla kapanan işlemler:
76 (27.14%)
Zararla kapanan işlemler:
204 (72.86%)
En iyi işlem:
3.37 USD
En kötü işlem:
-2.27 USD
Brüt kâr:
66.84 USD (103 170 pips)
Brüt zarar:
-65.96 USD (76 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.51 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
0.05
Alış işlemleri:
161 (57.50%)
Satış işlemleri:
119 (42.50%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.88 USD
Ortalama zarar:
-0.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-11.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.12 USD (20)
Aylık büyüme:
6.49%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.13 USD
Maksimum:
19.43 USD (9.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DE40 147
EURUSD 117
AUDUSD 10
IWM 3
ETHUSD 2
TSLA 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DE40 13
EURUSD -10
AUDUSD -3
IWM 0
ETHUSD 0
TSLA 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DE40 27K
EURUSD 166
AUDUSD -102
IWM -18
ETHUSD -368
TSLA 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.37 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +4.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live
0.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
Alpari-MT5
0.57 × 53
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
StriforSVG-Live
0.76 × 33
ICMarketsSC-MT5
0.76 × 143
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 164
Markets.com-Live
1.00 × 1
67 daha fazla...
İnceleme yok
